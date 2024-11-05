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АНАЛІТИКА

Капітальні інвестиції в енергетику торік зросли у 2,2 раза - DiXi Group

Капітальні інвестиції в енергетику торік зросли у 2,2 раза - DiXi Group

 

У 2023 році порівняно із 2022 капітальні інвестиції у видобуток, переробку та постачання енергоресурсів зросли у 2,2 раза - до 109,3 млрд грн.

Про це йдеться у дослідженні аналітичного центру DiXi Group, передає Укрінформ.

"Капітальні інвестиції у видобуток, переробку та постачання енергоресурсів у 2023 році склали 109,3 млрд грн, що у 2,2 раза більше за показник 2022 року (49,7 млрд грн) і на 13% більше порівняно з 2021 (97,0 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

Найбільший приріст капінвестицій зафіксований у видобуток газу - у 8 разів до 36,7 млрд грн; добування вугілля - на 64% до 11,5 млрд грн; сирої нафти - на 110% до 2,9 млрд грн. У виробництво продуктів нафтоперероблення торік вкладено 0,13 млрд грн (зростання у понад 4 рази до 2022 року); у переробку коксу та коксопродуктів - 0,69 млрд грн (+85%).

Інвестиції у виробництво, передачу та розподіл електроенергії склали 43,9 млрд грн (+56% порівняно із 2022-м). У діяльності, пов'язаній із виробництвом і розподілом газу через місцеві трубопроводи, у 2023 році зафіксовано зниження капіталовкладень на 2% порівняно з 2022 роком - до 3 млрд грн.

"З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році грошові вкладення в енергетику знову зменшилися, однак у 2023 році спостерігається певна стабілізація та зростання, що може свідчити про адаптацію до умов війни та надходження міжнародної допомоги на відновлення енергетичних об'єктів", - зазначають у DiXi Group.
 

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