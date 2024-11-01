Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін пом'якшив умови програми кредитів під 0% на сонячні панелі для населення

 

Кабінет міністрів України розширив програму пільгового кредитування під 0% на сонячні панелі й вітрові установки для приватних домогосподарств. Про це повідомило Міністерство енергетики після засідання уряду в п'ятницю, 1 листопада.

Постанова передбачає збільшення максимальної площі об'єкта нерухомості (з 250 кв. м до 300 кв. м) і строків подання документів до банку (з 90 до 180 календарних днів).

Систему електропостачання тепер можна встановлювати як самостійно, так і залучати спеціалізовані організації.

Програма пільгових кредитів почала працювати у липні 2024 року. За її умовами держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту - до 480 000 грн.

"Міненерго та Фонд розвитку підприємництва отримали багато звернень від громадян щодо спрощення умов та розширення кола можливих отримувачів пільгового кредитування. Сьогоднішнє рішення уряду спрямоване на посилення енергетичної безпеки держави в умовах руйнації об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок військової агресії РФ проти України", - розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2194
  0,0596
 0,14
EUR
 1
 44,8467
  0,2117
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9381  0,04 0,09 41,5446  0,01 0,03
EUR 44,5558  0,05 0,11 45,2350  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,09 0,21 41,2900  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес