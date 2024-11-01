Кабмін пом'якшив умови програми кредитів під 0% на сонячні панелі для населення

Кабінет міністрів України розширив програму пільгового кредитування під 0% на сонячні панелі й вітрові установки для приватних домогосподарств. Про це повідомило Міністерство енергетики після засідання уряду в п'ятницю, 1 листопада.

Постанова передбачає збільшення максимальної площі об'єкта нерухомості (з 250 кв. м до 300 кв. м) і строків подання документів до банку (з 90 до 180 календарних днів).

Систему електропостачання тепер можна встановлювати як самостійно, так і залучати спеціалізовані організації.

Програма пільгових кредитів почала працювати у липні 2024 року. За її умовами держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту - до 480 000 грн.

"Міненерго та Фонд розвитку підприємництва отримали багато звернень від громадян щодо спрощення умов та розширення кола можливих отримувачів пільгового кредитування. Сьогоднішнє рішення уряду спрямоване на посилення енергетичної безпеки держави в умовах руйнації об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок військової агресії РФ проти України", - розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.