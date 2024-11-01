«Центренерго» назвало особистою думкою члена його наглядової ради припущення про можливі відключення е/е

Припущення щодо можливого відновлення найближчим часом графіків відключень електроенергії через зниження температури повітря ПАТ "Центренерго" назвало особистою думкою незалежного члена наглядової ради Володимира Величка.

"Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень - це виключна компетенція НЕК "Укренерго", - йдеться в заяві "Центренерго" у фейсбуці у п'ятницю.

Там зазначили, що ситуація в енергосистемі стабільна, а енергетики "Центренерго" зробили все можливе, щоб забезпечити роботу обладнання в осінньо-зимовий період.

Компанія також наголосила, що її юридична служба "розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду".

Як повідомлялося, член наглядової ради "Центренерго" Величко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" висловив думку, що погодинні графіки вимкнення е/е можуть розпочатися вже з наступного тижня зі значним зниженням температури повітря.

"З наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи - такі, як аварійна допомога від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використовувати власні ресурси. У разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень", - пояснив він.