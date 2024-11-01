Фінансові новини
- |
- 01.11.24
- |
- 13:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Газові сховища ЄС вже заповнені на 95% – більше, ніж обов’язковий рівень
11:47 01.11.2024 |
Країни Євросоюзу під час підготовки до зими 2024-2025 року вклалися у визначені Єврокомісією терміни заповнення газових сховищ та навіть перевищили необхідний показник.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив на брифінгу речник Єврокомісії Тім Макфі.
Речник нагадав, що у рамках пакета надзвичайних заходів восени 2022 року, коли Європі загрожував дефіцит газу через сукупність наслідків війни РФ проти України, було передбачено, що країни-члени мають до 1 листопада забезпечити заповненість своїх газових сховищ щонайменш на 90%.
"Цей дедлайн завтра, і можу повідомити, що вже станом на сьогодні європейські газосховища заповнені на 95%. Це означає, що у нас у сховищах - близько 100 млрд кубометрів газу, що відповідає третині наших річних потреб", - сказав Тім Макфі.
Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що тепер ЄС може бути впевнений у стабільності постачання та цін, і може продовжувати курс на відмову від імпорту викопного палива з Росії.
Раніше єврокомісарка застерегла країни-члени від "політично небезпечних" угод з "Газпромом".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін хоче прив'язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пропонує розширити режим експортного забезпечення крім агропрордукції й на інші групи товарів
|НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024-2026 рр. на $2,4-3,7 млрд
|НБУ погіршив прогноз інфляції до 9,7% у 2024 році і 6,9% у 2025 році
|Нацбанк України підвищив прогноз зростання ВВП до 4% у 2024р і 4,3% у 2025 р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінекономіки запускає у «Дії» продовження валютних розрахунків
|Новий електронний реєстр для зерносховищ почне працювати в Україні з 11 листопада
|Газові сховища ЄС вже заповнені на 95% – більше, ніж обов’язковий рівень
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.11.24
|«Укренерго» отримало EUR10 млн гранту від ЄБРР
|Світовий банк запускає нову програму розвитку для українського бізнесу на $593 мільйони
Бізнес
|Apple збільшила мінімальну оперативну пам'ять MacBook Air до 16 ГБ
|Шлюб в «Дії» увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією TIME
|Китайський автовиробник BYD вперше обійшов Tesla за квартальним доходом
|Apple представила три нові моделі MacBook Pro з процесорами M4, M4 Pro та M4 Max
|Apple виготовлятиме базові iPhone 17 в Індії
|Презентована українська гра The Demons Told Me to Make This Game, автори якої надихалися Disco Elysium та Slay the Princess
|Airbus вивів на ринок довгоочікуваний літак A321XLR: першим оператором стала Iberia