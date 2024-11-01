Газові сховища ЄС вже заповнені на 95% – більше, ніж обов’язковий рівень

Країни Євросоюзу під час підготовки до зими 2024-2025 року вклалися у визначені Єврокомісією терміни заповнення газових сховищ та навіть перевищили необхідний показник.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив на брифінгу речник Єврокомісії Тім Макфі.

Речник нагадав, що у рамках пакета надзвичайних заходів восени 2022 року, коли Європі загрожував дефіцит газу через сукупність наслідків війни РФ проти України, було передбачено, що країни-члени мають до 1 листопада забезпечити заповненість своїх газових сховищ щонайменш на 90%.

"Цей дедлайн завтра, і можу повідомити, що вже станом на сьогодні європейські газосховища заповнені на 95%. Це означає, що у нас у сховищах - близько 100 млрд кубометрів газу, що відповідає третині наших річних потреб", - сказав Тім Макфі.

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що тепер ЄС може бути впевнений у стабільності постачання та цін, і може продовжувати курс на відмову від імпорту викопного палива з Росії.

Раніше єврокомісарка застерегла країни-члени від "політично небезпечних" угод з "Газпромом".