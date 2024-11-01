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АНАЛІТИКА

Компанії з Угорщини та Словаччини близькі до угоди з Азербайджаном для збереження потоку газу через Україну

 

Компанії з Угорщини та Словаччини близькі до підписання контракту на поставку 12-14 млрд куб. м газу на рік із Азербайджану, щоб зберегти потік природного газу після закінчення наприкінці 2024 року терміну дії транзитної угоди між Росією та Україною, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із питанням.

За їхніми даними, ці поставки фактично замінять ті, які Європа зараз отримує в межах транзитної угоди, контракт має включати так звану своп-угоду між Азербайджаном і Росією, оскільки Азербайджан не має достатніх експортних потужностей, щоб замінити наявні поставки.

Зазначається, що ціни на газ у Європі на грудень впали на 8,1% на новинах щодо прогресу в переговорах, але потім трохи підросли.

Передбачається, що державна енергетична компанія Азербайджану Socar постачатиме газ у Суджу на російсько-українському кордоні, потім угорська компанія MVM Zrt. і словацька Slovensky Plynarensky Priemysel AS куплять його та доставлять до Європи.

Водночас наголошується, що будь-яка комерційна угода потребуватиме політичної підтримки з боку української влади, щоб дозволити оператору газових мереж країни забронювати потужності.

Bloomberg зазначає, що НАК "Нафтогаз України" не надав негайних коментарів, Оператор газотранспортної системи України відмовився від коментарів, а Socar, SPP, MVM не відповіли на прохання про коментар.

Австрійська компанія OMV AG заявила, що диверсифікувала свої контракти на поставку і зможе продовжувати постачати паливо своїм клієнтам, навіть якщо постачання газу з Росії буде припинено. Російське ПАТ "Газпром" також відмовилося від коментарів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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