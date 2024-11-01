Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перший пілотний «зелений» аукціон зірвався: не було учасників

 

Державному підприємству "Гарантований покупець", яке виконує функцію держави із закупівлі "зеленої" енергії у приватних виробників, не вдалося провести пілотний онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. Про це повідомляється на сайті компанії.

"Аукціон не відбувся. Причина: учасники відсутні", - йдеться в повідомленні.

На аукціон виставлялася гарантована державна підтримка сонячної генерації обсягом 11 МВт. За умовами торгів станцію мали б побудувати на лівому березі Дніпра, крім тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій.

Максимальний розмір підтримки, на яку могли б претендувати інвестори, становив 9 євроцентів за 1 кВт/год.

Ці торги не єдині, будуть ще пілотні аукціони на 88 МВт вітрових електростанцій і 11 МВт для інших видів ВДЕ (біомаса, біогаз, малі ГЕС). Ці аукціони заплановані на 29 листопада і 14 листопада відповідно.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2194
  0,0596
 0,14
EUR
 1
 44,8467
  0,2117
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9758  0,01 0,02 41,5583  0,06 0,15
EUR 44,5083  0,03 0,08 45,1688  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,09 0,22 41,2200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес