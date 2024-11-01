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Перший пілотний «зелений» аукціон зірвався: не було учасників
16:36 31.10.2024 |
Державному підприємству "Гарантований покупець", яке виконує функцію держави із закупівлі "зеленої" енергії у приватних виробників, не вдалося провести пілотний онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. Про це повідомляється на сайті компанії.
"Аукціон не відбувся. Причина: учасники відсутні", - йдеться в повідомленні.
На аукціон виставлялася гарантована державна підтримка сонячної генерації обсягом 11 МВт. За умовами торгів станцію мали б побудувати на лівому березі Дніпра, крім тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій.
Максимальний розмір підтримки, на яку могли б претендувати інвестори, становив 9 євроцентів за 1 кВт/год.
Ці торги не єдині, будуть ще пілотні аукціони на 88 МВт вітрових електростанцій і 11 МВт для інших видів ВДЕ (біомаса, біогаз, малі ГЕС). Ці аукціони заплановані на 29 листопада і 14 листопада відповідно.
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