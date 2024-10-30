Україна підписала меморандум щодо якості газу з операторами ГТС країн CESEC

Оператор ГТС України став одним із підписантів меморандуму стосовно гармонізації вимог до якості газу в межах ініціативи Central and South Eastern Europe Energy Connectvity.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"У Будапешті під час засідання Групи високого рівня Центральної та Південно-Східної Європи оператори ГТС, які входять до ініціативи CESEC (Central and South Eastern Europe Energy Connectvity), підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільного підходу і плану дій для гармонізації вимог до якості газу в точках з'єднання в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Документ також підписали Bulgartransgaz (оператор ГТС Болгарії), DESFA (оператор ГТС Греції), FGSZ (Угорщина), ICGB (оператор інтерконектору Греція-Болгарія), Nomagas (оператор ГТС Північної Македонії), PLINACRO (оператор ГТС Хорватії), PLINOVODI (оператор ГТС Словенії), Transgaz (оператор ГТС Румунії) та Vestmoldtransgaz (оператор ГТС Республіки Молдова).

Зазначається, що країни Центральної та Південно-Східної Європи історично залежали від імпорту російського газу, фізико-хімічні характеристики якого визначали вимоги до якості палива відповідними маршрутами як на національному рівні, так і в точках міждержавного з'єднання. Сумісність та ринкова інтеграція газових систем у зоні CESEC вимагають подальшої роботи у контексті диверсифікації постачання та поступової відмови від російського газу, що також передбачено в плані RePower EU.

У свою чергу, диверсифікація постачання та розвиток транскордонної торгівлі вимагає від операторів ГТС адаптувати вимоги, враховуючи різну якість природного газу з різних джерел.

Група високого рівня з розвитку енергетичних мереж у Центральній та Південно-Східній Європі працює над прискоренням інтеграції ринків газу та електроенергії в цьому регіоні. Метою її діяльності є вироблення спільного підходу до ринків електроенергії та газу, енергоефективності та розвитку ВДЕ, вибір пріоритетних проєктів для побудови взаємопов'язаного регіонального ринку електроенергії та газу, а також конкретні дії щодо збільшення частки ВДЕ та інвестиції в енергоефективність у регіоні.

Як повідомлялося, у січні ТОВ "Оператор ГТС України" стало одним із підписантів меморандуму про взаєморозуміння, який уклали газотранспортні компанії Центральної та Південно-Східної Європи у межах ініціативи Вертикального коридору. Підписантами меморандуму також є оператори ГТС Молдови, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.