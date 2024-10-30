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Україна та РФ ведуть переговори про припинення ударів по енергетичних об'єктах, - Financial Times
08:56 30.10.2024 |
Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного. Але російський диктатор Володимир Путін навряд чи погодиться на угоду, доки українські війська перебувають на території Курської області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Київ хоче відновити переговори за посередництва Катару, які у серпні були близькі до угоди, але були зірвані вторгненням України до Курська, повідомили джерела видання, серед яких високопосадовці.
"Йдуть дуже ранні переговори про можливе поновлення чогось. Зараз йдуть переговори щодо енергетичних об'єктів", - сказав дипломат, поінформований про переговори.
За словами високопосадовця, Москва і Київ уже скоротили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного в останні тижні в рамках домовленості, досягнутої їхніми розвідувальними службами.
Але Путін, за словами колишнього високопосадовця кремлівського чиновника, навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські війська з Курської області, де вони, як і раніше, контролюють близько 600 кв км території.
Тим часом Україна планує продовжувати завдавати ударів по цілях в РФ, включаючи нафтопереробні заводи, щоб чинити тиск на Росію в переговорах.
За даними видання, Курська операція призвела до того, що Москва вийшла з попереднього раунду переговорів у серпні, коли чиновники почали планувати особисту зустріч у Досі.
Катар почав виступати посередником у цих переговорах у червні після саміту у Швейцарії, на який Росія не була запрошена.
Чотири українські чиновники повідомили Financial Times, що минулої осені Київ і Москва дійшли "мовчазної згоди" не завдавати ударів по енергетичних об'єктах один одного. В результаті Росія тієї зими утрималася від масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру.
Ця угода мала прокласти шлях до офіційної угоди, сказали джерела видання.
Однак Київ відновив атаки безпілотників на російські нафтові об'єкти в лютому і березні цього року, прагнучи посилити тиск на Москву після контрнаступу 2023 року, що провалився.
Незважаючи на попередження Білого дому припинити удари, Київ продовжував наступати, і Москва вирішила, що мовчазна угода була порушена, розповіли співрозмовники журналістів.
Потім Росія пішла на ескалацію, випустивши залпи ракет великої дальності, націлених на електростанції по всій Україні, включаючи Трипільську ТЕС за 40 км від Києва, яку було повністю зруйновано.
За інформацією видання, в рамках української кампанії з початку 2024 року постраждали щонайменше дев'ять із 32 найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, кількість прихильників мирних переговорів з Росією серед українців зросла за останній рік. Однак до більшості їм ще далеко.
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