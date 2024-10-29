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Україна та ЄС домовилися про збільшення імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт - Міненерго
13:50 29.10.2024 |
Україна і ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електричної енергії в зимові місяці до 2,1 ГВт, повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.
"З 1 грудня максимальну потужність імпорту е/е з країн ЄС буде збільшено з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів і руйнувань інфраструктури. Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісару Кадрі Сімсон, за послідовну позицію та дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, слова якого цитує пресслужба.
Україна також додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС у режимі аварійної допомоги.
Як нагадали в Міненерго, необхідність ухвалення важливого для України рішення про збільшення пропускної спроможності імпорту обговорювали на зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у вересні в Києві.
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