Норвегія профінансує енергогенеруюче обладнання на 80 МВт для України

За надані Норвегією кошти Україна отримає енергогенеруюче обладнання на 80 МВт, що забезпечить українській електромережі додаткові потужності.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

За грантові кошти уряду Норвегії та за організаційної участі ПРООН вже укладено угоду, згідно з якою компанія-виробник поставить електрогенеруюче обладнання, що забезпечить 80 МВт додаткової потужності для української електромережі.

Як зазначили у компанії, це допоможе забезпечити додаткову генерацію електроенергії та тепла для мешканців "однієї з областей" України.

Раніше у жовтні оголосили, що Норвегія в межах довгострокового плану підтримки України збільшила до 3 млрд норвезьких крон (приблизно 274,2 млн доларів) фінансування на підтримку енергетичного сектора перед наближенням зими.