Фінансові новини
- |
- 29.10.24
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія профінансує енергогенеруюче обладнання на 80 МВт для України
12:46 29.10.2024 |
За надані Норвегією кошти Україна отримає енергогенеруюче обладнання на 80 МВт, що забезпечить українській електромережі додаткові потужності.
Як пише "Європейська правда", про це оголосила пресслужба НАК "Нафтогаз України".
За грантові кошти уряду Норвегії та за організаційної участі ПРООН вже укладено угоду, згідно з якою компанія-виробник поставить електрогенеруюче обладнання, що забезпечить 80 МВт додаткової потужності для української електромережі.
Як зазначили у компанії, це допоможе забезпечити додаткову генерацію електроенергії та тепла для мешканців "однієї з областей" України.
Раніше у жовтні оголосили, що Норвегія в межах довгострокового плану підтримки України збільшила до 3 млрд норвезьких крон (приблизно 274,2 млн доларів) фінансування на підтримку енергетичного сектора перед наближенням зими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн
|Японія виділить Україні $3,08 млрд у рамках $50 млрд ініціативи G7 за рахунок заморожених коштів РФ
|Північна Європа зацікавлена вкладати в оборонну промисловість України – заява саміту
|Хорватія та ФРН організують поставку Україні 60 танків і БМП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нідерланди допоможуть із фінансуванням і розвитком новітніх оборонних технологій в Україні
|Норвегія профінансує енергогенеруюче обладнання на 80 МВт для України
|Із початку повномасштабної війни корупціонерам винесли майже 7 тисяч вироків. До тюрми потрапили 1,5%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.10.24
|Упродовж 2024 року обсяги касових оборотів банків зростали
|Cepsa може слідом за Repsol обмежити інвестиції в «зелений» водень
|Ціни на нафту мало змінилися, хоча заявка США на закупівлю нафти в резерв надає підтримку
Бізнес
|Google Photos помітить зображення, створені ШІ
|Доходи половини найбільших ІТ-компаній в Україні торік зменшились. Серед причин - виведення бізнесу та виїзд фахівців
|Google запускає технологію SynthID Text для маркування згенерованого ШІ тексту
|Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11
|В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E