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Cepsa може слідом за Repsol обмежити інвестиції в «зелений» водень
09:33 29.10.2024 |
Іспанська нафтопереробна компанія Cepsa може слідувати за більшим конкурентом Repsol і обмежити інвестиції в «зелений» водень у країні, оскільки уряд розглядає зміни в оподаткуванні. Про це повідомляє Bloomberg.
«Cepsa оцінює фіскальний вплив можливого затвердження нового постійного податку в Іспанії», - повідомила компанія електронною поштою. Якщо податок буде схвалено, Cepsa «уповільнить інвестиції в «зелений» водень, які вона планувала в Іспанії, і надасть пріоритет своїй міжнародній експансії».
Це було б ще одним ударом для палива, яке розглядається як життєво важливе для зменшення викидів. Раніше Repsol заявив, що наразі відкладає витрати в Іспанії, тоді як фінська Neste Oyj призупиняє проєкт у Фінляндії, оскільки національне законодавство не повністю підтримує будівництво великомасштабного підприємства.
За межами Іспанії Cepsa вже має проєкти екологічного водню в США, Бразилії, Марокко й Алжирі.
BP Plc також керує нафтопереробним заводом (НПЗ) в Іспанії, де планує побудувати електролізер екологічного водню. BP не відповіла на запити щодо коментарів стосовно проєкту «Кастельон».
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