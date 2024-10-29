Cepsa може слідом за Repsol обмежити інвестиції в «зелений» водень

Іспанська нафтопереробна компанія Cepsa може слідувати за більшим конкурентом Repsol і обмежити інвестиції в «зелений» водень у країні, оскільки уряд розглядає зміни в оподаткуванні. Про це повідомляє Bloomberg.

«Cepsa оцінює фіскальний вплив можливого затвердження нового постійного податку в Іспанії», - повідомила компанія електронною поштою. Якщо податок буде схвалено, Cepsa «уповільнить інвестиції в «зелений» водень, які вона планувала в Іспанії, і надасть пріоритет своїй міжнародній експансії».

Це було б ще одним ударом для палива, яке розглядається як життєво важливе для зменшення викидів. Раніше Repsol заявив, що наразі відкладає витрати в Іспанії, тоді як фінська Neste Oyj призупиняє проєкт у Фінляндії, оскільки національне законодавство не повністю підтримує будівництво великомасштабного підприємства.

За межами Іспанії Cepsa вже має проєкти екологічного водню в США, Бразилії, Марокко й Алжирі.

BP Plc також керує нафтопереробним заводом (НПЗ) в Іспанії, де планує побудувати електролізер екологічного водню. BP не відповіла на запити щодо коментарів стосовно проєкту «Кастельон».