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У Європі побачили загрозу у кухонних газових плитах: призводять до смерті 40 000 людей щороку
14:14 28.10.2024 |
Щороку майже 40 000 передчасних смертей у ЄС та Великій Британії можуть бути пов'язані з впливом діоксиду азоту від спалювання газу для приготування їжі у приміщенні. Про це свідчать результати першого для Європи масштабного дослідження токсичності газових кухонних плит, яке провів іспанський Університет Хайме I, повідомляє агентство Bloomberg.
У дослідженні також стверджується, що використання газових плит спричинило сотні тисяч випадків дитячої астми.
"З погляду громадської охорони здоров'я газові плити токсичні. Проблема передчасної смертності набагато гірша, ніж ми думали", - прокоментувала агентству Хуана Марія Дельгадо-Саборит, провідний автор дослідження.
Вона додала, що цифра передчасних смертей, ймовірно, занижена, оскільки газові плити також виділяють інші забруднювальні речовини, які не були враховані у дослідженні.
Проблема, як правило, є найбільш серйозною в країнах з високим рівнем використання газу для приготування їжі, таких як Велика Британія, Румунія, Польща та Італія. Близько третини європейських домогосподарств використовують газові плити у своїх будинках.
Під час використання газу для приготування їжі плити виділяють діоксид азоту та тверді частинки, які пов'язані з респіраторними захворюваннями та передчасною смертю. Також плити виділяють парникові гази, такі як діоксид вуглецю, що впливають на зміну клімату.
Споживачі повинні обов'язково провітрювати приміщення під час використання газової плити, щоб мінімізувати наслідки для здоров'я та розглянути можливість заміни її на електричну альтернативу, рекомендують автори дослідження.
Університет Хайме I провів дослідження токсичності газових плит у межах ширшого проєкту з чистого приготування їжі, організованого Європейським альянсом охорони здоров'я.
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