За клопотанням Нафтогазу суд у Гельсінкі арештував окремі активи Росії у Фінляндії

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК «Нафтогаз України» та ще п'яти компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Групі Нафтогаз.

Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.

Це рішення - частина глобальної стратегії Нафтогазу зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи в АР Крим, згідно з рішенням Гаазького арбітражу.

Це також перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами країни на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна в АР Крим в 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь Групи Нафтогаз.

"Оскільки Росія відмовляється добровільно сплачувати Нафтогазу кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи", - зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за арбітражним рішенням.

У Фінляндії Групу Нафтогаз безплатно представляють адвокати Мікко Леппа та Тату Яарінен з юридичної фірми HPP Attorneys за підтримки Covington & Burling, яка є провідним юридичним радником з координації міжнародних зусиль Нафтогазу щодо примусового виконання рішення.

Як повідомлялось, у жовтні 2016 року Нафтогаз та шість інших компаній Групи Нафтогаз ініціювали арбітражне провадження при Арбітражному трибуналі при Постійній палаті Третейського суду проти Російської Федерації на підставі угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Нафтогаз просив Арбітражний трибунал зобов'язати Росію виплатити компенсацію за порушення угоди про захист інвестицій, зокрема за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней Російської Федерації в Криму у 2014 році.

У лютому 2019 року Арбітражний суд виніс часткове рішення на користь Нафтогазу, в якому підтвердив свою юрисдикцію щодо розгляду справи та встановив, що Росія порушила свої зобов'язання за Угодою про захист інвестицій шляхом незаконної експропріації інвестицій Нафтогазу в Криму.

Другий етап арбітражного провадження передбачав визначення розміру суми компенсації за збитки, понесені Групою Нафтогаз. У липні 2022 року Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного суду у цій справі.

Арбітражний трибунал 12 квітня 2023 року зобов'язав Росію сплатити 5 млрд дол. компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи Нафтогаз в АР Крим у 2014 році. Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.