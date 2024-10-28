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АНАЛІТИКА

Зеленський призначив секретаря РНБО Литвиненка головою Ради експертів із питань енергобезпеки

 

Президент Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка очільником Ради експертів із питань енергетичної безпеки.

Про це свідчить указ №737/2024 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 травня 2020 року № 206/2020".

"На зміну статті 2 Указу Президента України від 29 травня 2020 року № 206/2020 "Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки" призначити Литвиненка Олександра Валерійовича - секретаря Ради національної безпеки і оборони України - головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки", - йдеться у документі.

Нагадаємо, внаслідок атаки дронів 26 жовтня у Хмельницькому та ще чотирьох населених пунктах району частково відсутнє енергопостачання.

Упродовж 25 жовтня через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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