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АНАЛІТИКА

НКРЕКП визначила правила підключення плавучих електростанцій під час війни

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила особливі умови підключення плавучих електростанцій до системи передачі на час воєнного стану. Це рішення ухвалили під час засідання 22 жовтня.

НЕК "Укренерго" має до 25 жовтня надати Міністерству енергетики дані про потужність мереж, які будуть підключені до плавучих генераторів. Підключення таких електростанцій здійснюватиметься без необхідності отримання окремої послуги приєднання.

Власники плавучих електростанцій тимчасово звільнені від вимог щодо встановлення окремих вузлів обліку виробленої та спожитої електроенергії. Проте вони повинні забезпечити комерційний облік електроенергії із зовнішніх мереж.

Використання плавучих ТЕС, які можуть працювати на зрідженому газі, дизелі, мазуті або біопаливі, - це всесвітньо визнана технологія. Існує світовий ринок оренди таких енергетичних барж обсягом близько 10 ГВт. Лідер світового ринку енергетичних барж - турецька компанія Karadeniz Holding, яка працює під брендом Karpowership. Її судна Powerships працюють у багатьох країнах світу, зокрема в Гамбії, Гані, Гвінеї-Бісау, Лівані, Сьєрра-Леоне, Судані, Замбії, на Кубі.

У червні 2024 року голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер розказав про плани встановити три плавучі станції потужністю по 250 МВт у портах Південний, Одеса та Ізмаїл.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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