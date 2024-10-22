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Акції ядерних компаній б'ють рекорди завдяки інвестиціям Amazon і Google в малі реактори
23:45 21.10.2024 |
Акції компаній ядерної енергетики досягли рекордних рівнів на тлі знакових угод Amazon і Google про постачання електроенергії, що стимулювало розвиток малих модульних реакторів (ММР) у США, інформує Financial Times.
За даними видання, акції таких американських розробників ММР, як Oklo Inc та NuScale Power, зросли на 99% і 37% відповідно після оголошення про фінансування їхніх конкурентів X-energy і Kairos Power. Крім того, акції Cameco, Oklo, NuScale, Constellation Energy і BWX Technologies досягли рекордних рівнів у період з 14 по 20 жовтня.
За 2024 рік акції виробника урану Cameco зросли на 38%, а постачальника ядерних компонентів BWX Technologies - на 65%.
Amazon і Google вирішили інвестувати в малі модульні реактори для забезпечення надійної, економічно ефективної та чистої енергії для своїх центрів обробки даних зі штучним інтелектом. Це свідчить про зростання інтересу до ядерної енергетики, яка відроджується після спаду, викликаного аварією на Фукусімі у 2011 році, пише видання.
Попит на електроенергію в США і далі зростає через розвиток центрів обробки даних, що ускладнює зусилля з декарбонізації та зменшення залежності від викопного палива.
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