Гарантії походження е/е із ВДЕ на перших в історії торгах придбали 12 компаній - «Оператор ринку»

На перших торгах гарантіями походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ДПЕЕ), що відбулися у понеділок на майданчику АТ "Оператор ринку" ("ОРЕ") з ініціативи ПАТ "Укргідроенерго", 12 українських компаній придбали 28 257 гарантій.

Згідно з інформацією "ОРЕ" у телеграм-каналі, ціна однієї гарантії походження за результатами торгів становить 13 грн/МВт*год.

"Вітаємо покупців перших гарантій походження "зеленої" енергії. Дякуємо за активну позицію у питанні сталого розвитку!", - прокоментували в "ОРЕ".

Як повідомлялося, заявлений обсяг продажу становив 50 тис. гарантій, що еквівалентно 50 тис. МВт*год виробленої електроенергії.