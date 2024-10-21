Затверджено перелік енергообладнання, на яке не поширюється мито та ПДВ

Уряд затвердив постанову, яка передбачає звільнення від ПДВ та ввізного мита енергетичного обладнання, що імпортується за підтримки Фонду підтримки енергетики, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

До списку звільнених від податків товарів входять нафта та нафтопродукти, гідравлічні турбіни, різноманітні насоси, двигуни та генератори, електрогенераторні установки, трансформатори, акумулятори, електричне обладнання, транспортні засоби, зокрема вантажні автомобілі, а також інструменти та інші товари, необхідні для відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів.

Затверджено також механізм підтвердження операцій із ввезення цих товарів на територію України. Це стосується угод, що фінансуються коштом Фонду підтримки енергетики України, який було створено при Секретаріаті енергетичного співтовариства за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Галущенко зазначив, що звільнення від податкового та митного навантаження на енергетичне обладнання дасть змогу значно прискорити процес відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої від численних ракетних ударів. Це також сприятиме забезпеченню стабільного енергопостачання країни в період опалювального сезону, зокрема для громадян, підприємств та об'єктів критичної інфраструктури.

Додатково уряд розширив роль державних програм, таких як 5-7-9 і Банку розвитку, для підтримки енергетичного сектору, що допоможе залучити більше ресурсів для відновлення пошкоджених об'єктів.