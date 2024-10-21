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АНАЛІТИКА

За оцінками МВФ, взимку дефіцит електроенергії зберігатиметься на рівні 3-4 ГВт

 

Міжнародний валютний фонд оцінює дефіцит електроенергії взимку на рівні 3-4 гігавати.

Про це йдеться у пʼятому звіті МВФ щодо України.

"За оцінками персоналу, взимку очікується значний дефіцит електроенергії (3-4 ГВт), причому ризики зниження переважають, оскільки ракетні обстріли продовжуються", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні додали, що українська влада має амбітну ціль побудувати додатково 1 ГВт електроенергії та збільшити імпорт з Європейського союзу до 3 ГВт.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: прогноз
 

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