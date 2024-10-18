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АНАЛІТИКА

Фінляндія надасть Україні новий пакет енергетичної допомоги

 

Фінляндія надасть новий пакет допомоги у межах співпраці в енергетичному секторі.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі за результатами зустрічі з фінським колегою Петтері Орпо у Гельсінкі, передає Укрінформ.

«Співпраця в енергетичному секторі також особливо важлива. Фінляндія надасть новий пакет допомоги, куди увійде різне енергообладнання», - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна вже отримала 200 трансформаторів і 500 генераторів різних типів, 8 тисяч одиниць супутнього енергетичного обладнання.

Очільник українського уряду зауважив, що Фінляндія також спрямувала 5 млн євро на підвищення енергоефективності українських шкіл, дитсадків, лікарень.

Прем'єр-міністр зазначив, що сторони сьогодні зосередилися на нових критичних потребах енергетичного сектору.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль перебуває з візитом у Фінляндії.
 

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