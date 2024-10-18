«Оператор ринку» оголосив перші торги гарантіями походження «зеленої» енергії

На майданчику АТ "Оператор ринку" 21 жовтня відбудуться перші торги гарантіями походження енергії з відновлювальних джерел.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"21 жовтня 2024 року о 15:00 на майданчику АТ «Оператор ринку» відбудуться перші в Україні торги з продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Заявлений обсяг продажу 50 тис гарантій, що еквівалентно 50 тис МВт-год виробленої електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Ініціатором торгів є ПрАТ "Укргідроенерго". Ціна формуватиметься на основі співставлення пропозиції ініціатора торгів з кривою сукупного попиту на гарантії походження від покупців

Як повідомлялося, Українська енергетична біржа планує запустити перші торги гарантіями походження енергії із відновлюваних джерел у листопаді.

НКРЕКП 10 жовтня видала перші гарантії походження енергії, виробленої з відновлюваних джерел. Отримувачем стало ПрАТ "Укргідроенерго".

Гарантії походження - це європейський механізм віртуального маркування енергії, виробленої з відновлювальних джерел.