Фінансові новини
- |
- 17.10.24
- |
- 23:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава МЗС Норвегії оголосив про виділення EUR250 млн на підтримку енергоінфраструктури України
23:01 17.10.2024 |
Міністр закордонних справ Королівства Норвегії Еспен Барт Ейде під час візиту до Києва оголосив про новий пакет енергетичної підтримки України напередодні зими.
"Сьогодні ми оголошуємо про пакет підтримки в розмірі EUR250 млн саме на енергетичну інфраструктуру. Тут ми працюємо з українською владою і міжнародними партнерами для підтримки ремонту й допомоги з новою сучасною інфраструктурою", - сказав він на пресконференції з українським колегою в Києві в четвер.
Він також нагадав, що Норвегія нещодавно оголосила про збільшення Nansen Support Programme for Ukraine до 11,4 млрд євро.
"І лише цього року ми виділили 2,3 млрд євро, тому що в нас є дуже сильне послання, коли йдеться про нашу фінансову підтримку військового сектору та цивільного сектору, включно з енергетикою: Україна потребує підтримки тут і зараз", - наголосив він.
Крім того, глава відомства зазначив, що Україна також потребує підтримки в довгостроковій перспективі. Він запевнив у "гарантованій підтримці", і "в разі війни, і в разі миру".
"Поки війна триває, ми поруч. Коли війна буде виграна на користь України, ми все ще поруч у зусиллях із відновлення, реконструкції та приєднання України до ширшої Європи", - заявив Ейде.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Греція підписали в Брюсселі двосторонню безпекову угоду
|Зеленський вперше сказав, в чому полягає суть неядерного стримування РФ
|Зеленський представив «план перемоги» лідерам ЄС
|Сучасну російську зброю виявили у «Хезболли»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава МЗС Норвегії оголосив про виділення EUR250 млн на підтримку енергоінфраструктури України
|Україна отримала від Канади майже 300 мільйонів доларів – Шмигаль
|Брак співробітників уперше очолив рейтинг проблем бізнесу у вересні - ІЕД
|Світовий банк зберіг прогноз щодо зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
|Зеленський підписав закон про євроінтеграцію в митних процедурах
|Президент підписав закон про рейтингування у фінансовому секторі
Бізнес
|У Apple великі плани на «розумний дім»: компанія розширить використання ШІ та відкриє свою екосистему для гаджетів інших виробників
|Google замовив ядерні реактори для своїх центрів обробки даних
|22% медичних порад Copilot можуть вбити, — дослідження
|США розглядають можливість обмеження експорту чіпів ШІ до деяких країн, - Bloomberg
|Штучний інтелект може замінити меню налаштувань в смартфонах Samsung Galaxy S
|ЗМІ: китайські вчені зломали криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп'ютера
|Google хоче зупинити відкриття Play Store для сторонніх магазинів через ризики безпеки Android