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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Норвегії оголосив про виділення EUR250 млн на підтримку енергоінфраструктури України

 

Міністр закордонних справ Королівства Норвегії Еспен Барт Ейде під час візиту до Києва оголосив про новий пакет енергетичної підтримки України напередодні зими.

"Сьогодні ми оголошуємо про пакет підтримки в розмірі EUR250 млн саме на енергетичну інфраструктуру. Тут ми працюємо з українською владою і міжнародними партнерами для підтримки ремонту й допомоги з новою сучасною інфраструктурою", - сказав він на пресконференції з українським колегою в Києві в четвер.

Він також нагадав, що Норвегія нещодавно оголосила про збільшення Nansen Support Programme for Ukraine до 11,4 млрд євро.

"І лише цього року ми виділили 2,3 млрд євро, тому що в нас є дуже сильне послання, коли йдеться про нашу фінансову підтримку військового сектору та цивільного сектору, включно з енергетикою: Україна потребує підтримки тут і зараз", - наголосив він.

Крім того, глава відомства зазначив, що Україна також потребує підтримки в довгостроковій перспективі. Він запевнив у "гарантованій підтримці", і "в разі війни, і в разі миру".

"Поки війна триває, ми поруч. Коли війна буде виграна на користь України, ми все ще поруч у зусиллях із відновлення, реконструкції та приєднання України до ширшої Європи", - заявив Ейде.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

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