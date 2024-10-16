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АНАЛІТИКА

Країни Північно-Балтійської вісімки виділяють зимовий пакет енергетичної допомоги Україні

 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про "конкретні домовленості" щодо посилення української енергостійкості за результатами переговорів із міністрами закордонних справ Північно-Балтійської вісімки (NB8: Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія).

"За підсумками переговорів є конкретні домовленості. Додаткові пакети енергетичної допомоги для зміцнення стійкості напередодні зими. Дякую вам за ці важливі рішення. Ми також обговорили подальше посилення обороноздатності України, зміцнення повітряного щита, інвестиції в нашу оборонну промисловість", - сказав він на пресконференції з главою МЗС NB8 в Одесі.

Пізніше на пресконференції міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила спільне рішення про виділення зимового пакета енергетичної підтримки України з боку Нордично-Балтійської вісімки, який включатиме обладнання для посилення стійкості України.

"Сьогодні наш союз ухвалив зимовий пакет, щоб посилити енергостійкість вашої країни. Ми постачатимемо сонячні батареї, генератори та інше обладнання, щоб підтримати вашу критичну та соціальну інфраструктуру. Швеція вклала EUR28 млн в цей пакет", - повідомила вона.

За словами Сибіги, вони з колегами домовилися спільно працювати над вступом України до ЄС і "наближенням історичного рішення щодо наближення членства України в НАТО".

Також глави МЗС домовилися посилити санкційний тиск на Росію. Зокрема, міністри обговорили блокування тіньового флоту Росії, який, як наголосив Сибіга, "не лише дає Москві заробляти гроші для війни проти України, а й загрожує Європі екологічною катастрофою".

"Час заблокувати цей тіньовий флот, врятувати українські життя і захистити Європу", - закликав він.

Особливу увагу було приділено на переговорах Плану перемоги президента України Володимира Зеленського та Формулі миру.

"Пояснюємо колегам логіку наших дій та ключові елементи Плану перемоги, які посилять Україну та змусять Росію завершити агресію", - зазначив глава МЗС.

Також він поінформував колег про ситуацію на полі бою, удари агресора по нашій енергетиці та портам, пріоритетні військові та енергетичні потреби України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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