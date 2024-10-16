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Державні банки готові кредитувати громади на встановлення генерації - Міненерго
12:58 16.10.2024 |
Державні українські банки готові кредитувати місцеві громади, які планують встановити об'єкти генерації.
Про це заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак на конференції "Інвестиції в енергетику під час війни", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми зустрічались із державними банками минулої п'ятниці. Основний сигнал від них: вони готові надавати кредити місцевим громадам для установки об'єктів генерації - з газу чи з відновлюваних джерел", - сказав Андарак.
Водночас, за його словами, громади ще чекають на надходження обладнання від донорів, тому таких проєктів ще небагато.
Андарак зауважив, що стан енергосистеми через російські атаки є крихким, хоча й наразі вона збалансована. Зараз Україна має покладатися в енергозабезпеченні на атомну енергетику та ВДЕ.
Заступник міністра наголосив, що енергетики намагаються відремонтувати пошкоджені енергооб'єкти у найшвидші терміни. Водночас, Україна також працює над децентралізацією енергопостачання: йдеться про будівництво нової генерації малої потужності та забезпечення критичної інфраструктури резервними джерелами живлення.
Як повідомлялося, за останні чотири місяці банки отримали 2484 заявки від бізнесу на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявок на 7,9 млрд грн.
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