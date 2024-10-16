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Ціна на світло для населення може зрости до 7 гривень – нардеп
23:47 15.10.2024 |
Якщо тарифи на електроенергію для населення вирішать підвищити, то вони можуть зрости до 6-7 гривень за кіловат.
Про це повідомив голова підкомітету з питань електроенергетики Володимир Мороз в ефірі "Новини.Live".
Відповідаючи на питання ведучої про те, як можуть підняти ціну на електроенергію, нардеп відповів, що для пересічних громадян десь до 6-7 гривень.
Мороз додав, що збільшення вартості електроенергії може сказатися на кінцевому споживачі. Якщо збільшується ціна на електроенергію, то це відзначається на цінах товарів.
Водночас він зазначив, що НКРЕКП на сьогодні пригальмувало рішення, яке збільшило б тарифи на транспортування електроенергії.
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