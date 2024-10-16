Запаси газу в українських сховищах сягнули 12,8 мільярда кубометрів - ExPro

Станом на 15 жовтня запаси газу в підземних сховищах України перевищили 12,8 млрд кубометрів.

Як передає Укрінформ, такі розрахунки наводить консалтингова компанія ExPro.

"Запаси природного газу в українських ПСГ перевищили 12,8 млрд куб. м станом на 15 жовтня, як свідчать дані ExPro. На початку минулого тижня (7 жовтня) обсяги закачування природного газу до українських сховищ досягли найвищого значення з початку року - 32,8 млн куб. м", - ідеться у повідомленні.

В ExPro зазначили, що зростанню обсягів закачування сприяють, крім високого видобутку, відносно високі показники постачання газу до України - 11 млн кубометрів на добу. Весь природний газ, який НАК «Нафтогаз України» закуповує з Європи, закачується до «митного складу».

Крім того, реекспорт газу з українських сховищ стабілізувався на рівні 1,1 млн кубометрів на добу, що суттєво нижче обсягів імпорту.

"Враховуючи продовження сезону закачування та стабільних закупівель Нафтогазу, урядовий план в 13,2 млрд куб. м газу в сховищах до 1 листопада є реальним, накопичення ресурсу до зими йде за планом", - зауважили в ExPro.

Як повідомлялося, в Україні готовність житлових будинків до зими становить понад 99%, більш як 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла.