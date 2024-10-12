Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держава оголосила другий з трьох пілотних онлайн-аукціонів для ВДЕ

 

У системі Prozorro.Продажі оголошено другий пілотний онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Організатором торгів є державне підприємство "Гарантований покупець", що виконує функцію держави із закупівлі зеленої енергії у приватних виробників.

Другим лотом стала додаткова річна квота підтримки для генерації енергії з інших видів альтернативних джерел енергії обсягом 11 МВт (біомаса, біогаз, малі ГЕС).

Приймання пропозицій стартує 15 жовтня, а аукціон відбудеться 14 листопада.

Аукціон проходитиме на зниження ціни. Максимальний розмір цінової пропозиції - 12 євроцентів за 1 кВт·год.

Лот розподіляється між декількома переможцями одночасно.

Першим лотом стала додаткова річна квота підтримки для сонячної генерації обсягом 11 МВт. Аукціон відбудеться 31 жовтня.

За умовами торгів станція має бути на лівому березі Дніпра, крім тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій.

На осінь заплановано ще пілотний аукціон - на 88 МВт вітрових електростанцій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1891
  0,0181
 0,04
EUR
 1
 45,0238
  0,0239
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8885  0,02 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR 44,9423  0,07 0,16 45,6185  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2150  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес