Держава оголосила другий з трьох пілотних онлайн-аукціонів для ВДЕ

У системі Prozorro.Продажі оголошено другий пілотний онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Організатором торгів є державне підприємство "Гарантований покупець", що виконує функцію держави із закупівлі зеленої енергії у приватних виробників.

Другим лотом стала додаткова річна квота підтримки для генерації енергії з інших видів альтернативних джерел енергії обсягом 11 МВт (біомаса, біогаз, малі ГЕС).

Приймання пропозицій стартує 15 жовтня, а аукціон відбудеться 14 листопада.

Аукціон проходитиме на зниження ціни. Максимальний розмір цінової пропозиції - 12 євроцентів за 1 кВт·год.

Лот розподіляється між декількома переможцями одночасно.

Першим лотом стала додаткова річна квота підтримки для сонячної генерації обсягом 11 МВт. Аукціон відбудеться 31 жовтня.

За умовами торгів станція має бути на лівому березі Дніпра, крім тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій.

На осінь заплановано ще пілотний аукціон - на 88 МВт вітрових електростанцій.