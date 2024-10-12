Перші сім компаній отримають компенсацію за купівлю вітчизняного енергообладнання - Свириденко

Сім перших компаній, які придбали українське енергообладнання та спецтехніку, отримають компенсацію у розмірі 15% від вартості вже наступного тижня.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму «Зроблено в Україні», передає кореспондент Укрінформу.

«Вже наступного тижня 7 перших компаній отримають компенсацію у розмірі 15% від вартості придбаного вітчизняного енергетичного обладнання та спецтехніки. Серед них є також компанії ліфтового обладнання», - зазначила Свириденко.

За її словами, попри те, що нормативна база затверджена лише нещодавно, програма активно працює і має попит серед українських підприємців.

Як повідомляв Укрінформ, покупці виробленого в Україні енергетичного обладнання та спеціальної техніки з локалізацією від 40% зможуть отримати від держави компенсацію у розмірі 15% вартості. Заявки на компенсацію приймають до 5 грудня 2024 року.