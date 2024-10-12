Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перші сім компаній отримають компенсацію за купівлю вітчизняного енергообладнання - Свириденко

 

Сім перших компаній, які придбали українське енергообладнання та спецтехніку, отримають компенсацію у розмірі 15% від вартості вже наступного тижня.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму «Зроблено в Україні», передає кореспондент Укрінформу.

«Вже наступного тижня 7 перших компаній отримають компенсацію у розмірі 15% від вартості придбаного вітчизняного енергетичного обладнання та спецтехніки. Серед них є також компанії ліфтового обладнання», - зазначила Свириденко.

За її словами, попри те, що нормативна база затверджена лише нещодавно, програма активно працює і має попит серед українських підприємців.

Як повідомляв Укрінформ, покупці виробленого в Україні енергетичного обладнання та спеціальної техніки з локалізацією від 40% зможуть отримати від держави компенсацію у розмірі 15% вартості. Заявки на компенсацію приймають до 5 грудня 2024 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1891
  0,0181
 0,04
EUR
 1
 45,0238
  0,0239
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8885  0,02 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR 44,9423  0,07 0,16 45,6185  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2150  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес