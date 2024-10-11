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АНАЛІТИКА

«Вони реально завозять». Галущенко прогнозує 2 ГВт нової генерації від підприємств

 

Протягом 2024 року в Україну завезли близько 600 МВт установок генерації електроенергії, які можуть працювати у режимі "активний споживач", тобто у разі дефіциту продавати електрику в загальну мережу. А до кінця 2024 року і на початку 2025-го компанії планують реалізувати великих проєктів до 2 ГВт, сказав міністр енергетики Герман Глущенко.

"Це реальні проєкти, вони реально завозять - в цьому році вже близько 600 МВт відповідних установок, які будуть генерувати по всій країні електроенергію, у тому числі у режимі активного споживача", - сказав міністр під час форуму "Зроблено в Україні".

Для бізнесу концепція активного споживача дає можливість бути учасником ринку, додав Галущенко.

"В принципі, це додаткова бізнес-діяльність для будь-якого напрямку економіки. Ви вирішуєте два питання: забезпечуєте себе у разі критичної ситуації в системі. І друге - маєте окремий бізнес з реалізації відповідної електроенергії", - сказав Галущенко.

Стимулювання підприємств купувати власні потужності для виробітку електроенергії - один з державних напрямків з розбудови децентралізованої системи генерації. У цьому році планувалося побудувати 1 ГВт нових маневрових об'єктів генерації для створення децентралізованої системи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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