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АНАЛІТИКА

«Оператор ринку» відкрив майданчик для торгівлі гарантіями походження «зеленої» електроенергії

 

АТ "Оператор ринку" відкрив майданчик для торгівлі гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як пояснили в компанії, гарантії походження - це європейський механізм віртуального маркування енергії. В Україні торгівля ними запроваджується в межах імплементації Директив ЄС про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел (RED).

Зазначається, що купівлею гарантій походження можуть зацікавитися український бізнес та компанії іноземного походження, які для виробництва товарів і послуг використовують електроенергію, та підтримують цілі скорочення викидів парникових газів і боротьбу зі зміною клімату.

Також брати участь у торгах можуть підприємства, установи, та навіть фізичні особи, що хочуть бути у тренді "зеленої" трансформації.

Торгівля гарантіями походження електроенергії, виробленої з ВДЕ, на майданчику "Оператора ринку" здійснюватиметься стандартизованими та спеціальними продуктами.

Для продавців та покупців гарантій походження будуть доступні два види торгів: безперервні та індивідуальні.

Після купівлі гарантії походження покупець-споживач має погасити (активувати) її у Реєстрі гарантій походження електричної енергії, виробленої з ВДЕ, адміністрування якого здійснює НКРЕКП.

Після цього куплена гарантія походження виводиться з обігу та є підтвердженням того, що покупець використовує для виробництва товарів чи послуг "зелену" енергію.

Як повідомлялося, вперше в Україні "ГарПок" оголосив онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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