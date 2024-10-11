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Повторні аукціони на 6 нафтогазових ліцензій не відбулися через відсутність пропозицій
13:38 11.10.2024 |
Повторні торги Державної служби геології та надр (Держгеонедр) України на шість спеціальних дозволів на ділянки надр із нафтогазовими покладами скасовано, свідчать дані майданчики UBIZ.ua.
Інтерес до площі Кітван (стартова ціна - 7,53 млн грн Івано-Франківська обл.) знову виявило лише ПАТ "Укрнафта", яке запропонувало 10,5 млн грн, але більше ніхто цим спецдозволом не зацікавився і торги скасували.
Пропозицій щодо Таращанської (115,71 млн грн, Чернівецька обл.), Любинецької (72,46 млн грн, Львівська обл.), Добробратівської площ (43,91 млн грн, Закарпатська обл.), а також ділянки Межиріччя-Східна (37) ,04 млн грн) та Південно-Монастирецького родовища (28,93 млн грн, обидва - Львівська обл.) не було зовсім.
Як повідомлялося, Держгеонадр на аукціонах 24 вересня 2024 року реалізувала п'ять із 11 спеціальних дозволів на ділянки надр із нафтогазовими покладами на загальну суму 1 млрд 177,212 млн грн. Повторні торги на решту шість ліцензій були призначені на 11 жовтня зі зниженням ціни на них на 25%.
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