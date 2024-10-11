Повторні аукціони на 6 нафтогазових ліцензій не відбулися через відсутність пропозицій

Повторні торги Державної служби геології та надр (Держгеонедр) України на шість спеціальних дозволів на ділянки надр із нафтогазовими покладами скасовано, свідчать дані майданчики UBIZ.ua.

Інтерес до площі Кітван (стартова ціна - 7,53 млн грн Івано-Франківська обл.) знову виявило лише ПАТ "Укрнафта", яке запропонувало 10,5 млн грн, але більше ніхто цим спецдозволом не зацікавився і торги скасували.

Пропозицій щодо Таращанської (115,71 млн грн, Чернівецька обл.), Любинецької (72,46 млн грн, Львівська обл.), Добробратівської площ (43,91 млн грн, Закарпатська обл.), а також ділянки Межиріччя-Східна (37) ,04 млн грн) та Південно-Монастирецького родовища (28,93 млн грн, обидва - Львівська обл.) не було зовсім.

Як повідомлялося, Держгеонадр на аукціонах 24 вересня 2024 року реалізувала п'ять із 11 спеціальних дозволів на ділянки надр із нафтогазовими покладами на загальну суму 1 млрд 177,212 млн грн. Повторні торги на решту шість ліцензій були призначені на 11 жовтня зі зниженням ціни на них на 25%.