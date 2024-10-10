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АНАЛІТИКА

Банки погодили кредити для закупівлі енергообладнання на 8 мільярдів, – Свириденко

 

Українські банки вже погодили кредити на енергообладнання на 8 мільярдів гривень.

Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко на форумі "Енергія бізнесу 2024", передає Forbes.

За її словами, із погодженої суми 2 млрд грн - вже оформлені кредити: 1 млрд грн видали через програму "5-7-9%", ще 1 млрд грн - під стандартні 13,5%, такі кредити видають 19 банків.

При цьому міністерка визнала, що є проблеми, які виникають у цій сфері: обладнання не вистачає, воно доставляється із запізненнями, іноді компаніям доводиться стояти в черзі, щоб його отримати; складнощі з підключенням обладнання.

"Є енергонагляд, є НКРЕКП. Вони відкриті для того, щоб оперативно реагувати на всі такі кейси", - підкреслила Свириденко.

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Мінекономіки співпрацює з банками, щоб компенсувати компаніям 15% вартості закупленого енергообладнання, якщо воно - українського виробництва.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів розширив можливості державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Із 20 липня її коштом об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) зможуть купувати та влаштовувати генеруючі установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електроенергії та допоміжне обладнання.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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