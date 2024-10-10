Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До кінця року в Україну буде ввезено понад 1 ГВт енергопотужностей - глава Міненерго

 

До кінця року в Україну буде завезено понад 1 ГВт генерувальних потужностей, оскільки цим займаються не лише державні компанії, великий інтерес до них проявляє і бізнес, вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

"Я впевнений у тому, що понад 1 ГВт буде завезено різних установок. Сподіваюся, що вони здебільшого будуть підключені до кінця цього року", - сказав він на конференції "Енергія бізнесу" від Forbes у середу, передає кореспондент "Енергореформи".

За його словами, вже є багато установок у різних містах, але не всі з них встигнуть підключити саме в грудні.

Міністр звернув увагу, що велику кількість установок завозить бізнес.

"Дуже важливо, що цей процес іде і з боку державних компаній, і з боку бізнесу, який почав масово везти такі установки. Ми це бачимо за дозволами, що видаються. Бізнес везе насамперед для власного споживання, але є багато гравців, які везуть як активний споживач для того, щоб, зокрема, реалізовувати е/е в ринок", - пояснив глава Міненерго.

Він зазначив, що така газова генерація за своїми характеристиками розрахована на роботу в піки споживання, але в разі тривалого відключення світла здатна допомогти з енергозабезпеченням, наприклад, критичної інфраструктури.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2072
  0,0138
 0,03
EUR
 1
 45,0477
  0,0797
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9064  0,04 0,09 41,4825  0,01 0,02
EUR 45,0136  0,05 0,12 45,6771  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,01 0,02 41,2100  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес