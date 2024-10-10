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До кінця року в Україну буде ввезено понад 1 ГВт енергопотужностей - глава Міненерго
10:56 10.10.2024 |
До кінця року в Україну буде завезено понад 1 ГВт генерувальних потужностей, оскільки цим займаються не лише державні компанії, великий інтерес до них проявляє і бізнес, вважає міністр енергетики Герман Галущенко.
"Я впевнений у тому, що понад 1 ГВт буде завезено різних установок. Сподіваюся, що вони здебільшого будуть підключені до кінця цього року", - сказав він на конференції "Енергія бізнесу" від Forbes у середу, передає кореспондент "Енергореформи".
За його словами, вже є багато установок у різних містах, але не всі з них встигнуть підключити саме в грудні.
Міністр звернув увагу, що велику кількість установок завозить бізнес.
"Дуже важливо, що цей процес іде і з боку державних компаній, і з боку бізнесу, який почав масово везти такі установки. Ми це бачимо за дозволами, що видаються. Бізнес везе насамперед для власного споживання, але є багато гравців, які везуть як активний споживач для того, щоб, зокрема, реалізовувати е/е в ринок", - пояснив глава Міненерго.
Він зазначив, що така газова генерація за своїми характеристиками розрахована на роботу в піки споживання, але в разі тривалого відключення світла здатна допомогти з енергозабезпеченням, наприклад, критичної інфраструктури.
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