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АНАЛІТИКА

Запаси газу в ПСГ на 1 листопада перевищуватимуть 13 млрд куб. м - глава «Нафтогазу»

 

Україна увійде в опалювальний сезон 2024/2025 рр., який, за прогнозами, має розпочатися 1 листопада, із запасами газу, вищими за 13 млрд куб. м, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"На 1 листопада запаси газу в ПСГ перевищуватимуть 13 млрд куб м. Наша мета, згідно з відповідними урядовими рішеннями, це 13,2 млрд куб м", - сказав він у коментарі Енергореформі в кулуарах конференції "Енергія бізнесу" від Forbes у середу.

"Так, ми встигаємо", - зазначив Чернишов.

Водночас він уточнив, що на 1 листопада закупівля компанією газу в режимі "митний склад" (МС), що здійснюється як резерв за рахунок кредиту ЄБРР, становитиме "в межах 500-600 млн куб м".

За його словами, зараз у ПСГ 12,6 млрд куб м газу.

Як повідомлялося, наприкінці 2022 року, "Нафтогаз" залучив кредит ЄБРР під держгарантії на EUR300 млн, за рахунок чого було створено резервний запас природного газу обсягом 748 млн куб. м у режимі "митний склад" (МС).

Нову угоду про кредит ЄБРР "Нафтогазу" на EUR200 млн під держгарантії було підписано в листопаді 2023 року. Тоді зазначалося, що вона набуде чинності після оформлення держгарантій. Кредитний ризик із банком розділили Норвегія і Нідерланди.

Режим МС дає змогу зберігати природний газ у ПСГ України протягом трьох років без сплати податків і митних зборів під час подальшого його транспортування з території країни.

Згідно з консолідованим квартальним звітом "Нафтогазу", станом на 24 вересня 2024 року накопичені безпосередньо групою запаси природного газу в ПСГ України становлять близько 9,9 млрд куб. м.

За даними ексміністерки енергетики Ольги Буславець, загалом запаси в ПСГ України станом на 20 вересня 2024 року становили 11,6 млрд куб. м за середнього рівня закачування в поточному місяці 23 млн куб. м на добу.

Україна планувала увійти в опалювальний сезон-2024/25 із запасами газу в ПСГ не менше ніж 13 млрд куб. м. Водночас зазначалося, що низька активність закачування газу нерезидентами створює ризик для формування таких обсягів газу в сховищах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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