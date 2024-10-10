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АНАЛІТИКА

Україна здатна пройти зиму без відключень світла – міністр енергетики

 

Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться зруйнувати вцілілі після попередніх атак обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив на форумі Forbes.

У нещодавньому звіті ООН ймовірну тривалість відключень світла взимку оцінили від чотирьох до 18 годин на добу.

"Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилося, що у них немає реальних аргументів", - каже Галущенко.

Відключення світла взимку, за словами міністра, можуть бути через аварійні ремонти, але вони не матимуть системний характер.

Найнадійніший засіб захисту енергообʼєктів, підкреслює Галущенко - це ППО.

До кінця року Україна отримає обладнання для розподіленої генерації електроенергії загальною потужністю понад 1 ГВт, але підключити все у 2024-му не встигне.
За матеріалами: Економічна правда
 

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