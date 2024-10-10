Фінансові новини
- |
- 10.10.24
- |
- 00:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НКРЕКП спростила розрахунок тарифів на виробництво тепла для когенераційних установок
23:00 09.10.2024 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) спростила розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії для когенераційних установок з тепловою потужністю не більше 4,3 Гкал/год.
Відповідне рішення схвалене на засіданні регулятора 9 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Так, тарифи на виробництво тепла на когенераційних установках із тепловою потужністю не більше 4,3 Гкал/год. для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, розраховуються на рівні витрат на придбання палива, транспортування природного газу, придбання електроенергії, витрат на покупну теплову енергію.
Крім того, враховується повна планова собівартість виробництва тепла на власних установках, які не є когенераційними або використовують для когенерації альтернативні джерела енергії, що врахована у чинних тарифах на тепло.
Також визначено порядок розрахунку тарифів для ліцензіатів, які не проводять господарської діяльності з виробництва тепла на котельнях, транспортування та постачання тепла, але мають чинний договір купівлі-продажу теплової енергії з теплопостачальною організацією.
Для таких ліцензіатів враховується повна планова собівартість виробництва тепла на власних установках, які не є когенераційними або використовують для когенерації альтернативні джерела енергії, у тарифі теплопостачальника.
Для ліцензіатів, яким не встановлено тарифів на виробництво теплової енергії і які надають послуги транспортування та постачання тепла, тарифи на виробництво теплової енергії розраховуються на рівні середнього по Україні тарифу.
Як повідомлялося, у вересні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про наявність у теплопостачальників 169 когенераційних установок, з яких 83 підключено до мереж. Очікуються поставки ще 291 когенераційної установки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна уразила базу зберігання «шахедів» у РФ - генштаб ЗСУ
|РФ вдарила балістикою по Одеській області: ушкоджено цивільне судно, є жертви
|Бронювання від мобілізації можуть призупинити
|У Німеччині заявили про нові постачання IRIS-T до України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада ЄС домовилась про €35 млрд для України у рамках кредиту G7 із залученням росактивів
|Україна здатна пройти зиму без відключень світла – міністр енергетики
|В Україні підстрибнув попит на автобуси
|«Енергоатом» завершив ремонтну кампанію на українських АЕС
|«Укрпошта» домовляється з поштовою службою США про доставку в Україну товарів з Amazon
|Шмигаль обговорив із керівним директором Світового банку проєкти підтримки бюджету України
Бізнес
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel
|Apple відмовилась від проєкту розумного кільця
|Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми
|Суд ЄС: Facebook не може використовувати особисті дані користувачів у рекламних цілях