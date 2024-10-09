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АНАЛІТИКА

Литовська компанія виділила Україні допомогу для забезпечення 120 МВт генерації

 

Литовська державна енергетична компанія Ignitis Group надала гуманітарну допомогу Фонду енергетичної підтримки України на суму 4 млн євро для забезпечення додаткової генерації. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Гроші, виділені литовською компанією, будуть використані на закупівлю обладнання для забезпечення додаткових 120 МВт генерувальних потужностей, що забезпечить стабільне постачання електроенергії для близько 420 000 українських домогосподарств.

"Безперервні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України безпосередньо спрямовані проти всього населення країни, яке зіткнеться з перебоями в електро-, тепло- та водопостачанні з наближенням холодної пори року", - зазначив гендиректор Ignitis Group Даріус Майкштенас.

Виділення грошей було офіційно затверджено 8 жовтня після підписання угоди між Ignitis Group та Секретаріатом енергетичного співтовариства.

"Ми сподіваємося, що приклад Ignitis Group надихне інші енергетичні компанії ЄС активізуватися і зробити свій внесок", - заявив директор Секретаріату енергетичного співтовариства Артур Лорковські.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Литва
 

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