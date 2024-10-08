Equinor диверсифікує своє енергетичне портфоліо, купивши 9,8% акцій данської компанії

Норвезька компанія Equinor, одна з найбільших нафтових компаній Європи, купила 9,8% данської компанії Ørsted, яка є світовим лідером у сфері офшорної вітроенергетики. Про це йдеться у пресрелізі Equinor.

Угода зробила Equinor другим за величиною акціонером Ørsted після уряду Данії. Ринкова вартість частки норвежців становить близько $2,5 млрд.

Equinor підтримує стратегію та менеджмент Ørsted і не збирається вводити свого представника до ради директорів, йдеться в її повідомленні.

"Ці інвестиції узгоджуються зі стратегією Equinor у сфері ВДЕ. Сфера морської вітроенергетики стикається з низкою проблем в цей час, проте ми, як і раніше, впевнені в довгострокових перспективах цього сектору та у вирішальній ролі, яку вона відіграватиме в енергопереході", - заявив головний виконавчий директор компанії Андерс Опедаль

Сукупна потужність об'єктів ВДЕ-генерації, що належать Ørsted, становить близько 10,4 ГВт, а в процесі реалізації є проєкти у сфері вітроенергетики потужністю ще 7 ГВт. Мета данської компанії - збільшення потужностей до 35-38 ГВт до 2030 року.