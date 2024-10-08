Фінансові новини
- |
- 08.10.24
- |
- 01:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Словаччина виділила 500 тисяч євро на енергетичні потреби України
16:56 07.10.2024 |
У понеділок, 7 жовтня, очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга провів двосторонні переговори зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром, під час яких стало відомо, що країна надасть 500 тисяч євро на енергетичні потреби України.
Про це повідомило МЗС України, пише "Європейська правда".
Як передало відомство, під час зустрічі сторони обговорили ключові питання українсько-словацького порядку денного, зокрема подальшої підтримки України в умовах російської збройної агресії, участі Словаччини у реалізації "формули миру" та підготовки до другого Глобального саміту миру.
Міністр висловив вдячність словацькій стороні за рішення виділити на енергетичні потреби та відновлення енергетичної інфраструктури України 500 тисяч євро в рамках Плану двостороннього співробітництва у сфері розвитку Словаччини.
На ці кошти планують закупівлю енергетичного обладнання від однієї із словацьких компаній з подальшою його передачею Україні.
Нещодавно повідомлялося, що Словаччина та Угорщина, хоча сприймаються як найбільш "проблемні" західні сусіди України, жодного разу не відмовляли Києву в аварійному імпорті електроенергії.
Наприкінці вересня міністри закордонних справ країн "Групи семи" підтвердили непохитну підтримку України перед обличчям атак РФ на енергетичну інфраструктуру та закликали світову спільноту збільшити допомогу країні.
Також нещодавно посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що у Євросоюзі вважають, що Україну з побитою обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.
Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія збільшить програму підтримки для України майже вдвічі – до $13 мільярдів
|Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб - Шмигаль
|Шмигаль розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині
|«Слуга народу» втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Голова правління «Укрзалізниці» Лященко подав у відставку
|Українська компанія поставила труби для SpaceX
|USAID оголосив про грантову програму з компенсації 30% вартості техніки для перевалки зерна
|Торгова місія Великобританії відвідала Київ для поглиблення галузевих зв'язків
|Україна та Словаччина планують спільне виробництво інженерної техніки, - Умєров
|Мінфін у вересні перерахував ₴15,9 мільярда трансфертів місцевим бюджетам
Бізнес
|Peugeot підготувала електричний фастбек E-408
|У Швеції подали черговий позов проти компанії Tesla через умови роботи
|OpenAI залучила $6,6 млрд фінансування при оцінці в $157 млрд
|Не тільки для ПК: Epic Games Store почне роздавати безплатні ігри для смартфонів
|У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
|Російський додаток Rutube видалили з Google Play
|Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000