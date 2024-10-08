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Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту - Фіцо
16:38 07.10.2024 |
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту.
Про це він повідомив під час зустрічі з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає кореспондент Укрінформу.
"Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії", - сказав Фіцо.
Роберт Фіцо заявив про те, що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.
"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми - ред.). Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - заявив Фіцо.
Також він зазначив, що Словаччина готує черговий пакет гуманітарної допомоги для України. У ньому не буде летальної зброї, але буде підтримка енергетичної системи України.
Раніше Укрінформ повідомляв, що словацький прем'єр Роберт Фіцо під час зустрічі з українським колегою в Ужгороді заявив, що Словаччина на 100% підтримує вступ України до ЄС, але холодно ставиться до членства України в НАТО.
Як повідомляв Укрінформ, 16 березня 2022 року після трьох тижнів роботи в ізольованому режимі енергосистема України була синхронізована із Європейською мережею операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E. 14 грудня 2023 року НЕК "Укренерго" стала повноправним членом ENTSO-E.
Синхронізація української та європейської електромереж дозволила зберегти для населення України доступ до електрики, а також отримувати надходження до бюджету за рахунок комерційного експорту електроенергії, коли виникав її надлишок. Обсяг імпорту електрики в Україну зріс на понад 94% порівняно з передвоєнним 2021 роком.
Зараз дозволена потужність міждержавних інтерконекторів на імпорт електрики до України становить 1,7 ГВт.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що переговори із європейськими операторами системи передачі про збільшення потужності для імпорту електроенергії із 1,7 ГВт до 2,2 ГВт завершаться до початку зими.
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