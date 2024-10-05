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АНАЛІТИКА

Блінкен обговорив із главою МЗС України допомогу в галузі енергетики - Держдеп

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС України Андрій Сибіга у п'ятницю обговорили готовність США сприяти зміцненню українського енергетичного сектору майбутньої зими, повідомив Держдеп.

"Вони обговорили прихильність США і партнерів допомозі в посиленні стійкості енергетичного сектору України цієї зими", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Держдепу.

Раніше глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що, допомагаючи Україні в галузі енергетики перед майбутньою зимою, ЄС діятиме "у трьох напрямах: ремонт, підключення і стабілізація" з метою відновлення 2,5 ГВт енергопотужностей.

За даними глави Єврокомісії, 80% теплових електростанцій і третину гідроенергетичних потужностей України було зруйновано.

Фон дер Ляєн також повідомила, що триватиме вся можлива підтримка з боку держав-членів ЄС через механізм цивільного захисту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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