Блінкен обговорив із главою МЗС України допомогу в галузі енергетики - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС України Андрій Сибіга у п'ятницю обговорили готовність США сприяти зміцненню українського енергетичного сектору майбутньої зими, повідомив Держдеп.

"Вони обговорили прихильність США і партнерів допомозі в посиленні стійкості енергетичного сектору України цієї зими", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Держдепу.

Раніше глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що, допомагаючи Україні в галузі енергетики перед майбутньою зимою, ЄС діятиме "у трьох напрямах: ремонт, підключення і стабілізація" з метою відновлення 2,5 ГВт енергопотужностей.

За даними глави Єврокомісії, 80% теплових електростанцій і третину гідроенергетичних потужностей України було зруйновано.

Фон дер Ляєн також повідомила, що триватиме вся можлива підтримка з боку держав-членів ЄС через механізм цивільного захисту.