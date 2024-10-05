У ремонті залишається один енергоблок АЕС

Станом на 4 жовтня із 9 атомних енергоблоків тільки один іще перебуває у плановому ремонті.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Укрінформ.

"Основним питанням було перевантажити усі енергоблоки (мається на увазі перевантаження палива - ред.), щоб ми ними працювали. Це 9 енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній території України. Залишився один енергоблок (у ремонті - ред.), який буде підключений у середині жовтня", - сказав Котін.

За його словами, для кожної АЕС визначено по 100 заходів підготовки до опалювального сезону.

Як повідомлялося, оператори системи розподілу електроенергії, що входять до АТ "Українські розподільні мережі" (УРМ), на робочому засіданні 3 жовтня обговорили напрацювання стратегії взаємодопомоги на випадок масованих атак на енергетику.