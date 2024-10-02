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АНАЛІТИКА

Німеччина передасть Україні шість великих електрогенераторів

 

Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини передасть Україні шість великих електрогенераторів для лікарень та водоканалів.

Про це повідомило посольство ФРН в Україні у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини передасть Україні 6 великих електрогенераторів. Вони стануть заміною частково пошкодженої війною енергетичної інфраструктури в лікарнях та водоканалах», - зазначається в дописі.

У посольстві поінформували, що п'ять генераторів були профінансовані МЗС Німеччини, а один надав Фонду THW концерн Audi.
 

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