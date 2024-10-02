Запаси газу в українських сховищах перевищили 12,4 мільярда кубометрів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 1 жовтня перевищили 12,4 млрд куб.

Про це свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.

Впродовж минулого опалювального сезону 2023-2024 років Україна використала близько 6,8 млрд куб м природного газу з підземних сховищ, цього опалювального сезону споживання газу очікується на рівні минулого.

Водночас, через збільшений видобуток природного газу "Укргазвидобуванням" та додатковий ресурс "Укрнафтобуріння" обсяги відбору газу зі сховищ можуть бути меншими.

Крім того, Україна має ще близько місяця до початку опалювального сезону для того, щоб накопичити додаткові обсяги газу в сховищах.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" з початком вересня розпочала закачування природного газу з Європи, закупленого за кошти ЄБРР, для створення додаткових резервів на зиму. Протягом вересня компанія закачала до "митного складу" українських ПСГ близько 158 млн кубометрів газу. Очікується, що у жовтні обсяги закачування на митний склад зростуть.

"Нафтогаз України" планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу у межах підготовки до наступного опалювального сезону. Це буде газ власного видобутку, запевняв голова компанії Олексій Чернишов.

Водночас він сподівався, що європейські компанії збільшать обсяги закачування газу до українських сховищ до вересня, попри російські атаки, мішенню яких зокрема стають об'єкти газової інфраструктури.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. У квітні 2024-го країна почала новий сезон закачування газу до сховищ.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. Загалом за час опалювального сезону з підземних сховищ України було відібрано 8,5 млрд кубометрів, із яких Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу.