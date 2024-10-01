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АНАЛІТИКА

НКРЕКП схвалила проєкт постанови про підвищення прайс-кепів

 

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), офіційно розпочала процедуру перегляду прайс-кепів на ринку електроенергії. Про це повідомила її пресслужба.

На засіданні НКРЕКП у вівторок, 1 жовтня, документ було схвалено (але ще не затверджено остаточно).

"Сьогоднішнім рішенням ми розпочинаємо процедуру можливого перегляду граничних цін з метою подальшого обговорення з усіма учасниками ринку", - сказав голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Граничні ціни на ринку "на добу наперед" та на внутрішньодобовому ринку планується підвищити в проміжку з 11:00 до 17:00. Якщо зараз 1 МВт-год коштує 5600 грн, то пропонується підняти до 6900 грн.

Комісія пояснила, що перегляд граничних цін на ринку електроенергії зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему.

Зміна прайс-кепів не вплине на вартість електроенергії для населення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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