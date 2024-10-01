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АНАЛІТИКА

Держава компенсуватиме 15% вартості вітчизняного енергообладнання та спецтехніки

 

Покупці виробленого в Україні енергетичного обладнання та спеціальної техніки зможуть отримати від держави компенсацію у розмірі 15% від вартості у межах політики «Зроблено в Україні».

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

«Уряд частково компенсуватиме 15% від придбання українського енергетичного обладнання, колісної техніки, наприклад, вітчизняних автобусів, тралів та будівельної, комунальної і спеціальної техніки. Долучитися зможуть виробники, які локалізували виробництво на рівні 40% та більше», - повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що програма охоплює широкий спектр товарів, включаючи системи накопичення електроенергії, сонячні панелі, вітрові електростанції, автобуси, автоцистерни, будівельну, комунальну техніку тощо.

«Отримати компенсацію на товари, придбані від старту програми та до 1 грудня можна буде у 2024 році. Для цього потрібно оформити заявку до 5 грудня. На техніку та обладнання, придбані після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься в наступному році. Фінансування заявок здійснюватиметься в порядку черговості їх надходження в межах наявного бюджетного фінансування», - зауважили у міністерстві.

Для участі в програмі виробникам необхідно подати заявку до Мінекономіки в електронній формі разом з пакетом документів, що підтверджують ступінь локалізації виробництва та інші вимоги.

Покупці для отримання компенсації мають оплатити придбання техніки в уповноваженому банку, подати заяву на отримання компенсації та надати підтверджуючі документи.
 

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