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Відключення неминучі: у найкращому випадку взимку не буде світла до 5 годин на день – FT
23:58 30.09.2024 |
Дефіцит генерації взимку та відключення світла неминучі, а у найкращому випадку електроенергії не буде до 5 годин на добу.
Про це пише газета Financial Times з посиланням на слова енергетиків.
Зазначається, що навіть за найкращого сценарію, цієї зими країна стикнеться з п'ятигодинними щоденними відключеннями електроенергії, за даними компанії ДТЕК - і це за умови, що Росія більше не атакуватиме енергосистему і температура не впаде нижче -15 градусів.
"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але для забезпечення енергетичної безпеки в майбутні зими ми повинні децентралізувати енергетичну систему", - заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Основна проблема цієї зими полягає в пошкодженні основних електростанцій, а не підстанцій, більшість з яких захищені укриттями й швидко ремонтуються, зауважив колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Дефіцит та відключення неминучі", - сказав він. "Питання в тому, наскільки вони будуть великими чи малими, і це залежить від того, наскільки добре захищені електростанції. Протиповітряна оборона є критично важливою, і децентралізація має відбуватися паралельно".
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