В Україні оголошено перший аукціон із розподілу квот підтримки ВДЕ

ДП "Гарантований покупець" оголосило перший пілотний аукціон з розподілу квоти підтримки на будівництво нової потужності з альтернативних джерел енергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зазначається, що у системі "Прозорро.Продажі" оголошений аукціон на розподіл квот підтримки виробників енергії із сонця. Розмір квоти - 11 тис. кВт, максимальний розмір цінової пропозиції учасника - 9 євроцентів за 1 кВт-год.

Очікується, що об'єкти генерації розміщуватимуться на лівобережжі Дніпра (окрім територій активних бойових дій та тимчасово окупованих територій).

Документи на участь у торгах приймаються до 30 жовтня, аукціон запланований на 31 жовтня.

"Цей аукціон не останній, наступні відбуватимуться впродовж осені. За розподілом додаткових квот підтримки, на сонячні електростанції припаде 11 МВт, на вітрові електростанції - 88 МВт, для інших видів (біомаса, біогаз, малі ГЕС) - 11 МВт", - наводить коментар першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко пресслужба Мінекономіки.

Свириденко наголосила, що завдяки розподілу квот інвестори отримають довготривалу гарантовану підтримку, що дозволить їм залучити кредитні ресурси, створити робочі місця та нові генеруючі потужності.

Зазначається, що відповідно до чинного законодавства аукціон проходитиме на зниження ціни задля зменшення для споживачів вартості "зеленої електроенергії", що виробляється учасниками ринку.

Як повідомлялося, у серпні Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення пілотних аукціонів з розподілу квот підтримки виробників відновлюваних джерел енергії у 2024 році. У 2025 році аукціони проводитимуть на постійній основі.