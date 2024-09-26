Шмигаль показав будівництво інженерного захисту для електропідстанцій на Миколаївщині

У Миколаївській області триває спорудження інженерного захисту, який має убезпечити електропідстанції від російських ударів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками візиту на Миколаївщину.

"Сьогодні на Миколаївщині оглянули хід будівництва інженерного захисту на енергетичних підстанціях. Голова ОВА доповів про загальну ситуацію. Заслухали проблемні питання та наші подальші кроки. Тут без деталей. Продовжуємо активну роботу з посилення захисту енергооб'єктів", - написав голова уряду.

Він додав, що минулої ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети.

"Зокрема, було атаковано три об'єкти передачі електроенергії, один із них - у Миколаївській області. Але своїх цілей російські терористи не досягли - енергосистема України працює в збалансованому режимі, вимкнень електропостачання не заплановано", - зазначив Шмигаль.

Що відомо про будівництво захисту для електропідстанцій?

Як повідомлялося, раніше Шмигаль розповідав, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК "Укренерго" вартістю десятки мільярдів гривень.

Однак міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Тому розпочате будівництво таких об'єктів законсервують, продовживши будівництво лише одного-двох. Після випробовування перших завершених проєктів буде ухвалюватися рішення щодо добудови законсервованих об'єктів.

Водночас Шмигаль запевнив, що наразі триває будівництво об'єктів першого та другого рівня захисту, які мають убезпечити енергетичні об'єкти від уламків та влучань "шахедів".

Водночас голова уряду запевнив, що атомні електростанції також мають захист від російських атак, персональну відповідальність за нього несуть міністр енергетики та очільник НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, "Укренерго" самостійно замовляло будівництво антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об'єкті. Вона має захищати обладнання від уламків дронів та ракет. Зараз будують другий рівень захисту, який має захищати від влучання дронів.

Колишній голова Держагентства відновілення Мустафа Найєм розповідав, що третій рівень передбачає будівництво бетонних укріплень для захисту 22 підстанцій від влучання ракет. Ці роботи обіцяли завершити до кінця 2024 року, але їх фінансування призупинили, стверджували підрядники.