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АНАЛІТИКА

Чернишов обговорив з ЄІБ можливе фінансування проєктів енергетичної стійкості

 

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов обговорив можливе фінансування проєктів енергетичної стійкості з керівником регіонального представництва Європейського інвестиційного банку у Східній Європі Жаном-Еріком де Загоном і його наступницею - Крістіною Мікуловою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група Нафтогаз.

Зазначається, що зустріч відбулася 25 вересня 2024 року у Києві.

"Ми високо цінуємо підтримку ЄІБ, яку отримали впродовж повномасштабного вторгнення. Зокрема, надання гранту технічної допомоги для розробки стратегії декарбонізації", - прокоментував Чернишов.

Він наголосив, що Нафтогаз прагне розширити співпрацю із ЄІБ на нові проєкти, які зміцнять енергетичну стійкість України.
 

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