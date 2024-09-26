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Чернишов обговорив з ЄІБ можливе фінансування проєктів енергетичної стійкості
15:49 26.09.2024 |
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов обговорив можливе фінансування проєктів енергетичної стійкості з керівником регіонального представництва Європейського інвестиційного банку у Східній Європі Жаном-Еріком де Загоном і його наступницею - Крістіною Мікуловою.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група Нафтогаз.
Зазначається, що зустріч відбулася 25 вересня 2024 року у Києві.
"Ми високо цінуємо підтримку ЄІБ, яку отримали впродовж повномасштабного вторгнення. Зокрема, надання гранту технічної допомоги для розробки стратегії декарбонізації", - прокоментував Чернишов.
Він наголосив, що Нафтогаз прагне розширити співпрацю із ЄІБ на нові проєкти, які зміцнять енергетичну стійкість України.
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