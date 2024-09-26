Чернишов обговорив з ЄІБ можливе фінансування проєктів енергетичної стійкості

На відміну від сої, соняшнику чи ріпаку, пальмові плантації дають урожай цілий рік і для них треба менше землі. Тому пальмова олія, як правило, дешевша. Два роки тому, у листопаді 2022 року, пальмова олія продавалася на $782 дешевше за тонну порівняно з соєвою.